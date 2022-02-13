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Российские лыжники впервые в истории выиграли золото Олимпиады в эстафете

Это четвертая золотая медаль сборной России на Играх-2022 в Пекине

Российские лыжники впервые в истории выиграли золото Олимпиады в эстафете
Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов
Фото: Al Bello/Getty Images

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Лыжники команды Олимпийского комитета России стали победителями мужской эстафетной гонки 4 х 10 км на Играх-2022 в Пекине.

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Россияне, в составе которой выступили Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов, преодолели дистанцию за 1 час 54 минуты 50,7 секунды. Устюгов пересекал финишную черту с флагом Олимпийского комитета России в руках. Это стало возможным благодаря тому, что по ходу гонки отечественные лыжники смогли обеспечить себе комфортный отрыв от преследователей.

Второе место заняла сборная Норвегии, отставшая от россиян на 1 минуту 7,2 секунды. Бронзовую награду завоевала Франция, отставание которой составило 1 минуту 16,4 секунды.

Таким образом, в ОКР появилась четвертая золотая медаль. Также у россиян есть четыре серебряные и шесть бронзовых медалей.

Успех лыжников из России в Пекине

Ранее из российских лыжников золотую медаль на Играх в Пекине выиграли Большунов в скиатлоне и женская команда (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова) в эстафете, серебряную – Денис Спицов и Непряева в скиатлоне, бронзовую – Александр Терентьев в спринте.

Между тем, победа российских лыжников стала для сборной страны первой на мужских эстафетах в рамках Олимпиад. Советские лыжники в последний раз выигрывали эту гонку на Играх-1980 в Лейк-Плэсиде.

Игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.

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