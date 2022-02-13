Олимпиада Пекин 2022

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Российский шорт-трекист Ивлиев завевал серебро на ОИ в забеге на 500 м

Российский шорт-трекист Ивлиев завевал серебро на ОИ в забеге на 500 м
Константин Ивлиев, Шаоанг Лю, Стивен Дюбуа
Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Россиянин Константин Ивлиев стал серебряным призером зимних Игр-2022 в забеге на 500 м.

Его время в финальном забеге – 40,431 секунды.

Финишную черту он пересек вслед за представителем Венгрии Шаоанг Лю, который пробежал дистанцию за 40,338 секунды и стал двукратным олимпийским чемпионом.

"Бронзу" завоевал канадец Стивен Дюбуа (40,669).

Таким образом, в копилке команды Олимпийского комитета России, под флагом которого выступают отечественные атлеты, на Играх в Пекине теперь 16 медалей – четыре золотые, пять серебряных, семь бронзовых.

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