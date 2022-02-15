Российские хоккеисты сыграют с Данией в четвертьфинале ОИ

Хоккеисты сборной Дании Фото: Harry How/Getty Images

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Дании стали соперниками России в 1/4 финала олимпийского турнира в Пекине.

В матче за право сыграть в этой стадии турнира датчане со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) одолели Латвию.

В составе победителей голы провели Мортен Поульсен (13-я минута), Юлиан Якобсен (37) и Маркус Лауридсен (42). У латвийцев дважды (17, 23) отличился Лаурис Дарзиньш.

Турнирная сетка вывела Данию на команду России, которая получила прямую путевку в четвертьфинал, заняв первое место в своей группе. На групповом этапе команды уже пересекались, россияне победили со счетом 2:0.

В параллельно шедшем другом матче Словакия со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) выиграли у Германии. Авторы голов – Либор Гудачек (12), Петер Цегларик (28), Михал Криштоф (29), Марек Гривик (58, в пустые ворота).

В четвертьфинале Словакия сыграет с США. Германия, серебряный призер ОИ-2018, лишается шансов на медали. Действующим чемпионом является Россия.