Федерация фристайла России раскритиковала судейство в слоупстайле на ОИ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Федерация фристайла России готовит официальное обращение в связи с судейством на соревнованиях по слоупстайлу на Играх в Пекине, заявляет глава организации Алексей Курашов.

"Мы считаем, что Настя Таталина должна была сегодня быть в медалях. Исходя из сложности и чистоты исполнения программы, которую она выполнила в третьем заезде, в особенности последнего, самого трудного прыжка", - приводит слова Курашова пресс-служба Олимпийского комитета России.

Лучшим результатом Анастасии Таталиной оказался тот, которого она достигла в последней, третьей попытке - 75,51 балла. С ним россиянка заняла четвертое место. Золото в этой дисциплине завоевала представительница Швейцарии Матильда Гремо, заработавшая 86,56 балла. Второе место заняла китаянка Эйлин Гу (86,23). Бронзовым призером стала Келли Силдару из Эстонии (82,06).

"Считаем, что Насте придержали оценки. После нее выходили конкуренты – представители США и Китая. Американская спортсменка не смогла справиться со своей программой. Представительница Китая выполнила неплохой проезд, но у Насти Таталиной он был лучше. И по оценке нашего тренерского штаба и российского судейского корпуса она сегодня должна была быть в числе призеров", заявляет Курашов.

"Мы подготовим анализ, с нашей стороны будет официальное обращение. Мы не должны оставлять это без внимания", - сказал он.

"Конечно, мы огорчены. К сожалению, в мировом фристайле отсутствует практика подачи протестов. Они возможны только в ски-кроссе, но не в остальных дисциплинах", - заявляет Курашов.

Игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля.