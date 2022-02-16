Украинскую лыжницу Каминскую отстранили от Олимпиады из-за допинга

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Лыжница сборной Украины Валентны Каминская отстранена от участия в олимпийских соревнованиях в Пекине-2022 за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного агентства по тестированию (ITA).

Сообщается, что в организме спортсменки были найдены следы запрещенных веществ местеролон (анаболический стероид) и гептаминол (стимулятор).

Проба на допинг у Каминской была взята по ходу Игр-2022, то есть в соревновательный период.

Лыжнице запрещено участвовать в соревнованиях, тренировках и иной деятельностью во время Олимпиады в Пекине. При этом она имеет право на запрос анализа пробы B.

В Пекине-2022 Каминская выступила в нескольких стартах. В спринте она заняла 70-е место, в гонке на 10 км классическим ходом с раздельного старта Каминская - 79-е. Также она приняла участие в эстафете 4 х 5км, однако украинская команда была снята с гонки, поскольку отстала на круг от лидеров. Это произошло как раз на этапе с участием Каминской.

До 2018 года Каминская выступала за Белоруссию.