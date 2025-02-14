Сборная КНДР разгромила казанский "Рубин" в товарищеском матче

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты казанского "Рубина" со счетом 1:4 уступила национальной команде КНДР в товарищеском матче на сборах в Турции.

Единственный гол "Рубин" провел на 78-й минуте, точный удар нанес Никола Чумич.

Ранее северокорейские футболисты в товарищеских матчах одолели "Тюмень" (1:0), сыграли вничью с калининградской "Балтикой" (1:1) и уступили "Ленинградцу" (2:3).

"Рубин" в чемпионате России занимает восьмое место.