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Боксер Савицкий заявил, что Бивол без сомнения был лучше Бетербиева

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Непобежденный боксер RCC Boxing Promotions, №3 российского рейтинга Boxrec в полутяжелом весе Денис Савицкий заявил, что получил удовольствие от просмотра боя между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

СпортБивол взял реванш у Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксуБивол взял реванш у Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксуЧитать подробнее

"Мне очень понравился бой, и я согласен с вердиктом судей, Биволу присудили заслуженную победу. Третий бой Дмитрия с Артуром был бы также интересен и ожидаем для многих, но время идет не в пользу Бетербиева. Я думаю, он уже достиг всего, что хотел в профессиональном боксе, вписал свое имя в историю и его мотивация угасает все больше", - заявил Савицкий "Интерфаксу".

"Бивол во втором поединке уделил больше внимания передвижениям в ринге. Он ни на долю секунды не замерзал на месте, постоянно совершал ложные движения, смещался, уклонялся. Его неожиданные, затяжные, но при этом резкие атаки и смещения сразу после них стали сложной задачей для Бетербиева. Не могу сказать, чего Артуру не хватило в бою, но в этот раз Бивол без сомнения был лучше", - отметил Савицкий.

В ночь на 23 февраля Бивол одолел Бетербиева в бое-реванше и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Победу Биволу присудили решением судей. Поединок состоялся в Эр-Рияде, здесь же в октябре прошлого года прошел первый бой между этими соперниками, тогда решением судей победителем признали Бетербиева.

Сейчас на счету россиян по одному поражению. 34-летний Бивол выиграл 23-й поединок (в его активе 11 досрочных побед. 40-летний Бетербиев до боя-реванша с Биволом выиграл 21 бой (20 – нокаутом).

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