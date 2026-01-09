Боксер Абдуллаев выступил за третий бой Бивола и Бетербиева

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Обладатель пояса WBA Gold в первом полусреднем весе, боксер RCC Boxing Promotions, владелец титула WBA Gold в первом полусреднем весе Заур Абдуллаев назвал целесообразным проведение третьего поединка Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

"Да, это сейчас один из самых больших боев среди возможных. Трилогия нужна в том числе и Биволу — мы же все помним, что он обещал. Да и счет у них 1:1 в итоге, поэтому Дмитрию тоже нужно закрыть полностью этот вопрос", - сказал Абдуллаев "Интерфаксу".

"Локация оптимальная, это Россия, конечно же. Чтобы собрать хороший кард с нашими ребятами, собрать огромное количество зрителей", - добавил он.

В феврале 2025 года Бивол одолел Бетербиева в бое-реванше и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Победу Биволу присудили решением судей. Поединок состоялся в Эр-Рияде, здесь же в октябре 2024 года прошел первый бой между этими соперниками, тогда решением судей победителем признали Бетербиева.