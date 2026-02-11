Поиск

"Ак Барс" вышел в плей-офф КХЛ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Казанский "Ак Барс" завоевал путевку в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Место в топ-8 клуб их столицы Татарстана себе гарантировал после того, как занимающий в Восточной конференции девятое место хабаровский "Амур" со счетом 5:6 уступил дома челябинскому "Трактору".

У "Амура" сейчас 45 очков; у "Ак Барса", который на третьей строчке на Востоке, - 73. Хабаровчане точно не смогут настичь "Ак Барс".

Что касается "Трактора", он занимает седьмое место, 56 очков.

К настоящему моменту, в Восточной конференции КХЛ места в плей-офф гарантировали себе "Металлург" (Магнитогорск), "Авангард" (Омск) и "Ак Барс", в Западной – "Локомотив" (Ярославль).

