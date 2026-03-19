"Локомотив" уступил "Крыльям Советов" и выбыл из Кубка России по футболу

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Самарские "Крылья Советов" одержали победу над московским "Локомотивом" в матче первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России по футболу.

Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась победой хозяев поля в серии пенальти со счетом 5:4.

Основное время матча - 2:2.

В составе "Локомотива" отличились Николай Комличенко (38-я минута, с пенальти) и Александр Сильянов (58). У "Крыльев Советов" забили Иван Олейников (40) и Ильзат Ахметов (45+1).

В следующем раунде полуфинала "Крылья Советов" сыграют против действующего обладателя трофея московского ЦСКА. Кроме того, на этой стадии турнира петербургский "Зенит" встретится с московским "Спартаком".

"Локомотив" выбыл из турнира.

Крылья Советов Локомотив футбол
