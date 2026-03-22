Определились победители Кубка России по боксу

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Самаре завершился Кубок России по боксу имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова.

Победителями стали: до 48 кг — Володя Мнацаканян (Московская область); до 51 кг — Расул Салиев (Дагестан); до 54 кг — Вячеслав Рогозин (Ярославская область); до 57 кг — Андрей Пегливанян (Краснодарский край); до 60 кг — Константин Опольский (Московская-Карелия); до 63,5 кг — Иван Григорьев (Санкт-Петербург); до 67 кг — Расул Магомедов (Дагестан); до 71 кг — Игорь Свиридченков (ЛНР); до 75 кг — Сергей Сергеев (Татарстан); до 80 кг — Ильяс Магомедов (Дагестан); до 86 кг — Дмитрий Карманов (Хабаровский край); до 92 кг — Ярослав Дороничев (ХМАО-Югра); свыше 92 кг — Светослав Тетерин (Рязанская область).

Дмитрий Карманов, победивший Михаила Усова (Московская область/Курская область), высоко отозвался о сопернике.

"Бой был хороший, соперник, Миша Усов, сильный. Мы с ним встречались, он у меня до этого выигрывал, сейчас я взял реванш. Самый мой сложный бой на этом турнире, это был финальный. Спасибо Мише за бой", - приводит слова Карманова пресс-служба Федерации бокса России.

"Я чувствовал, что выигрываю. В третьем раунде я уже дал темпа, Миша немного подустал. Мне кажется, третий раунд решил исход боя. Победу я посвящаю своей супруге Майе, я ее очень люблю. Спасибо, что всегда ждешь меня и болеешь за меня", – добавил он.

Аналогичное мнение о своем сопернике, Юрии Аветяне (Крым) высказал Андрей Пегливанян.

"С этим соперником боксируем во второй раз. Это мой друг. Близкий друг. Хороший. Он очень техничный парень. У него уровень бокса на самом деле на высоте. Но он еще молодой. Ему есть куда расти так же, как и мне. Бой прошел в целом, как я ожидал. Не форсировал события в первом раунде. А уже во втором-третьем надо было, но немножко не получалось. Он перестроился, наверное. Но, тем не менее, я выиграл", - сказал Пегливанян.

Вячеслав Рогозин назвал бой с Андреем Осипяном из Ставропольского края серьезной рубкой.

"Поединок получился хорошим. Была прямо серьезная рубка. Очень зрелищная. В принципе, я повеселился, но есть над чем работать", - сказал Рогозин.