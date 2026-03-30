"Локомотив" упрочил преимущество в серии плей-офф КХЛ со "Спартаком"

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Ярославский "Локомотив" со счетом 2:0 обыграл московский "Спартак" в четвертом матче стартового раунда серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Голы забили Рушан Рафиков (1-я минута), Максим Березкин (32).

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Локомотива". Следующий матч серии пройдет 1 апреля в Ярославле.

"Локомотив" - действующий обладатель Кубка Гагарина.

Омский "Авангард" упрочил преимущество в серии с нижнекамским "Нефтехимиком" - 3-1.

В четвертом матче "Авангард" выиграл у "Нефтехимика" в гостях – 5:2.

В составе омского клуба авторами голов стали Александр Волков (2, 22), Константин Окулов (19), Николай Прохоркин (34, 47). В составе "Нефтехимика" точные броски нанесли Герман Точилкин (28), Андрей Белозеров (48).

Следующая игра серии состоится в Омске 1 апреля.

хоккей КХЛ
