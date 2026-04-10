Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка мира по водному поло

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Ватерполисты сборной России со счетом 16:10 обыграли Бразилию в матче 1/8 финала второго дивизиона Кубка мира на Мальте.

Борьбу за выход в полуфинал россияне поведут с Францией.

Ранее на предварительном этапе отечественная команда выиграла все три матча, в том числе – с Бразилией.

Это первый турнир для сборной России под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) после отстранения в 2022 году. На Кубке мира она выступает под нейтральным флагом.