"Спартак" объявил об уходе футболиста сборной Конго

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Полузащитник Тео Бонгонда по окончании сезона покинет "Спартак", сообщается на сайте московского футбольного клуба.

"Контракт с Бонгонда не будет продлен", - говорится в сообщении. Клуб поблагодарил Бонгонда за время, проведенное в "Спартаке", и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

30-летний футболист сборной ДР Конго перешел в "Спартак" из испанского "Кадиса" летом 2023 года. В 75 матчах за "Спартак" он забил 16 мячей.