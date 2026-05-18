Сборная Финляндии уверенно победила США на ЧМ по хоккею

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Финляндии со счетом 6:2 взяли верх над национальной командой США в матче группового этапа чемпионата.

Турнир проходит в Швейцарии.

Финляндия выиграла все три стартовых матча и, набрав 9 очков, лидирует в группе А.

Действующий чемпион мира команда США, проиграв второй матч из трех, занимает пятое место (3 очка).

В матче группы В Канада со счетом 5:1 победила Данию.

После трех побед в трех матчах у канадцев 9 очков, команда лидирует в группе. Дания – на последнем, восьмом месте (0 очков).

В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из групп.

Сборные России и Белоруссии в ЧМ не принимают участия из-за санкций.

