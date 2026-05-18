Сборная Чехии победила Швецию на ЧМ по хоккею

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Чехии со счетом 4:3 взяли верх над Швецией в матче проходящего в Швейцарии чемпионата мира.

Чешская команда набрала 7 очков в трех матчах и занимает второе место в группе В вслед за Канадой (9).

Потерпевшая второе поражение в трех матчах Швеция – на пятом месте (3).

В матче группы А Швейцария со счетом 6:1 разгромила Германию.

Сборная Швейцарии делит в группе лидерство с Финляндией – по 9 очков в трех матчах. Германия – на последнем, восьмом месте, 0 очков.

В плей-офф выходят по четыре лучшие сборные каждой из групп.

Сборные России и Белоруссии на чемпионате мира не выступают из-за санкций.

