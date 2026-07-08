Трансляцию матча США и Бельгии на ЧМ по футболу посмотрели рекордные 42 млн американцев

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Игра 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными США и Бельгии собрала самую большую среднюю аудиторию среди всех футбольных трансляций в истории американского телевещания.

По предварительным данным, матч посмотрели 30 млн человек, сообщил вещатель Fox Corp., владеющий правами на показ турнира в Штатах на английском языке. Игра проходила 6 июля в Сиэтле и завершилась победой бельгийцев со счетом 4:1.

Максимальное количество зрителей - более 36,8 млн - было зафиксировано в период с 21:15 по 21:30 по времени восточного побережья США (4:15-4:30 по Москве 7 июля).

Испаноязычную трансляцию 1/8 финала на канале Telemundo и стриминговой платформе Peacock (входят в Comcast) посмотрели еще 12 млн человек.

Предыдущие рекорды принадлежали состоявшемуся на прошлой неделе матчу 1/16 финала США - Босния и Герцеговина (более 36 млн, включая 26,4 млн зрителей трансляции на английском).

Кроме того, 11,1 млн человек посмотрели англоязычную трансляцию матча между Португалией и Хорватией на стадии 1/16 финала, сообщила Fox. Это максимальный показатель для всех игр чемпионатов мира без участия США, не считая финалов. Пиковая аудитория превысила 16 млн.

Для сравнения: самый популярный Супербоул - финальный матч чемпионата по американскому футболу - состоялся в 2025 году и собрал 127,7 млн телезрителей (пик - 137,7 млн). По данным Nielsen, средняя аудитория финальной серии последнего чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) составила 20,6 млн - максимум с 1998 года.