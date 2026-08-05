"Зенит" и "Краснодар" победили в матчах Кубка России по футболу

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" со счетом 1:0 добился победы над калининградской "Балтикой" в первом туре Пути РПЛ Кубка России по футболу.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

На 4-й минуте гол забил перешедший из "Балтики" в "Зенит" Кевин Андраде.

Ранее в группе С самарские "Крылья Советов" со счетом 2:1 победили махачкалинское "Динамо".

Также в среду "Краснодар" дома по пенальти обыграл грозненский "Ахмат".

Основное время завершилось со счетом 1:1. На 66-й минуте Даниил Уткин вывел "Краснодар2 вперед, на 90+3 Максим Самородов сравнял счет.

В серии пенальти "Краснодар" оказался сильнее – 5:4.

Действующий обладатель Кубка России – московский "Спартак".