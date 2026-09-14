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"Торпедо" обыграло "Ак Барс" в первом матче КХЛ на своей новой арене

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Нижегородское "Торпедо" со счетом 3:2 победило казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Эта была первая встреча на новой "Volga Арене" в Нижнем Новгороде.

Шайбы в составе победителей забросили Даниил Сероух, Игорь Гераськин и Владимир Ткачев, у гостей отличились Дмитрий Кателевский и Егор Соколов.

Кастелевский, открывший счет, стал автором первого гола в истории нового стадиона; сравнявший счет Сероух – автором первого гола "Торпедо" на новой арене.

Матч установил новый рекорд посещаемости для нижегородского клуба в КХЛ — игру на новой арене посетили 12 350 зрителей. Также для нападающего "Торпедо" Сергея Гончарука этот матч стал 400-м в лиге, все он провел в составе одной команды.

После этой победы "Торпедо" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 8 очков в пяти матчах. "Ак Барс" идет вторым на Востоке - 7 очков в пяти встречах.

Также в понедельник "Лада" дома обыграла минское "Динамо" (4:2), "Северсталь" на своем льду уступила московскому "Динамо" (0:2).

хоккей КХЛ Нижний Новгород
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