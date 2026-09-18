Российские боксеры одержали четыре победы во второй день ЧЕ в Софии

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Четыре российских боксера одержали победы во второй день чемпионата Европы, который проходит в Болгарии.

На стадии 1/16 финала Всеволод Шумков (до 60 кг) единогласным решением судей победил португальца Сержио Родригеса, Расул Магомедов (до 65 кг) также единогласным решением судей с таким же счетом взял верх над румыном Аруна Нику Тудорою.

В категории до 80 кг Чеэрав Ашалаев одержал досрочную победу над албанцем Амаром Кочи во втором раунде.

В 1/8 финала в весовой категории до 85 кг Дмитрий Карманов также единогласным решением судей (5:0) взял верх над представителем Польши Игорем Рондошем.

"Я уже не первый раз в Софии, всегда здесь принимают очень гостеприимно. Здесь я выигрывал чемпионат Европы по юниорам, приезжал на турнир "Странджа". Сейчас тоже много хороших соперников, в том числе из Болгарии – Радослав Росенов. Я с ним дрался в финале чемпионата Европы по боксу в Белграде. Два года назад я победил, думаю, мы с ним здесь еще встретимся и проверим свои силы", - сказал Шумков, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

ЧЕ стартовал 17 сентября. Турнир проводится под эгидой WorldBoxing, россияне выступают под флагом и гимном РФ.