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ЦСКА выиграл седьмой матч подряд в КХЛ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА со счетом 4:1 победили минское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Два гола в составе армейцев провел Марат Хайруллин (12, 33 минуты), по разу отличились Роб Хэмилтон (13), Иван Дроздов (56, в пустые ворота).

Автор гола в составе "Динамо": Даниил Сотишвили (44).

ЦСКА выиграл седьмой матч подряд в КХЛ и, набрав 16 очков занимает второе место в Западной конференции КХЛ. На два очка он отстает от лидирующего действующего обладателя Кубка Гагарина ярославского "Локомотива".

"Динамо" - на девятом месте, 10 очков.

В среду также были сыграны еще два матча:

"Северсталь" (Череповец) – "Адмирал" (Владивосток) – 3:4 (по буллитам)

"Динамо" (Москва) – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 1:3

хоккей КХЛ ЦСКА
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