Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира Masters в Шанхае

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев со счетом 6:2, 6:3 победил чеха Далибора Сврчину в третьем круге турнира категории Masters в Шанхае.

Продолжительность матча составила 1 час 14 минут.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает шестое место, Сврчина – 126-е.

В следующем круге соперником россиянина будет 43-я ракетка мира представитель Греции Стефанос Циципас.

Masters – вторая по статусу в мужском теннисе категория соревнований вслед за турнирами Большого шлема.

Shanghai Masters проводится с 2009 года, и первым его победителем стал россиянин Николай Давыденко. В 2019 году титул завоевал Медведев.