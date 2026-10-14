Поиск

Батраков назвал гол "Барселоне" лучшим моментом в карьере

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России по футболу Алексей Батраков назвал важнейшим к настоящему моменту событием в карьере гол за турецкий "Галатасарай" в ворота испанкой "Барселоны" в матче Лиги чемпионов УЕФА.

"Наверное, да. Но мне еще сразу вспоминается хет-трик "Спартаку". Но это не сильно сравнимо. Честно, до сих пор не осознаю", - приводит слова Батракова "Спорт-Экспресс".

21-летний футболист вышел в стартовом составе "Галатасарая" на матч второго тура ЛЧ против "Барселоны" в Стамбуле. Игра прошла накануне. На 28-й минуте Батраков поразил ворота соперника, благодаря чему "Галатасарай" повел в счете. Однако турецкая команда проиграла – 1:4.

Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" летом этого года.

футбол Алексей Батраков Спартак Барселона Галатасарай Локомотив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гол Батракова "Барселоне" не спас "Галатасарай" от крупного проигрыша в ЛЧ

Батраков забил "Барселоне" в Лиге чемпионов УЕФА

Батраков забил "Барселоне" в Лиге чемпионов УЕФА

Нидерланды отказали в выдаче виз трем гимнасткам из сборной России

Нидерланды отказали в выдаче виз трем гимнасткам из сборной России

"Формула-1" проведет гонки в Руанде в 2030-х годах

"Формула-1" проведет гонки в Руанде в 2030-х годах

Российский боксер Бивол 12 декабря проведет бой с британцем Смитом

Мирра Андреева впервые в карьере стала третьей ракеткой мира

Мирра Андреева впервые в карьере стала третьей ракеткой мира

Овечкин довел до 1007 число голов в НХЛ

Овечкин довел до 1007 число голов в НХЛ

Московское "Динамо" стало новым лидером РПЛ

Московское "Динамо" стало новым лидером РПЛ

ЦСКА после победы в 10-м туре РПЛ возглавил таблицу чемпионата

ЦСКА после победы в 10-м туре РПЛ возглавил таблицу чемпионата

Хет-трик Капризова помог "Миннесоте" выиграть матч НХЛ