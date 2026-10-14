Батраков назвал гол "Барселоне" лучшим моментом в карьере

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России по футболу Алексей Батраков назвал важнейшим к настоящему моменту событием в карьере гол за турецкий "Галатасарай" в ворота испанкой "Барселоны" в матче Лиги чемпионов УЕФА.

"Наверное, да. Но мне еще сразу вспоминается хет-трик "Спартаку". Но это не сильно сравнимо. Честно, до сих пор не осознаю", - приводит слова Батракова "Спорт-Экспресс".

21-летний футболист вышел в стартовом составе "Галатасарая" на матч второго тура ЛЧ против "Барселоны" в Стамбуле. Игра прошла накануне. На 28-й минуте Батраков поразил ворота соперника, благодаря чему "Галатасарай" повел в счете. Однако турецкая команда проиграла – 1:4.

Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" летом этого года.