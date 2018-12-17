Обвиненные в приеме допинга биатлонисты из РФ беспрепятственно уехали из Австрии

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Сборная России по биатлону покинула территорию Австрии и направилась в Чехию, сообщили в посольстве РФ.

"Российская сборная по биатлону беспрепятственно покинула территорию Австрии и направилась в Чехию на следующие международные соревнования", - говорится в сообщении российского посольства в Австрии, опубликованном в понедельник в твиттере.

Вечером 12 декабря в отель, где расположились российские биатлонисты и тренеры, приехавшие на второй этап Кубка мира, явилась полиция и обвинила нескольких россиян в нарушении антидопинговых правил, которые они допустили в феврале 2017 года на этапе Кубка мира в Хохфильвене.

В списке фигурируют имена биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова, Антона Шипулина, Ирины Старых, Алексея Волкова, а также тренера Александра Касперовича, врачей Артема Крынцилова и Евгения Шутова, массажистов Александра Селявкина и Дмитрия Топычканова.