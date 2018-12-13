Австрийская полиция просила российских биатлонистов держать ее визит в тайне

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Представители полиции, которые накануне наведались в отель в австрийском Хохфильцене, где проживают российские биатлонисты, просили россиян не распространяться об их визите, сообщил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

"Всем спортсменам, тренерам, врачам и массажистам, которые встречались с представителями полиции, было сказано, что они должны все держать в тайне. Зачем такая секретность, если есть документ?" - сказал Губерниев.

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович назвал обвинения австрийской полиции "необоснованными и без доказательной части".

Ранее сообщалось, что накануне вечером в отель, где расположились российские биатлонисты и тренеры, приехавшие на второй этап Кубка мира, заявилась полиция и обвинила нескольких россиян в нарушении антидопинговых правил, которые они допустили в феврале 2017 года на этапе Кубка мира в Хохфильвене.