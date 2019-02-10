Спорт

Россия победила Чехию в матче Еврохоккейтура

Россияне укрепили лидерство в общем зачете

Россия победила Чехию в матче Еврохоккейтура
Хоккеисты сборной России и главный тренер команды Илья Воробьев (в центре)
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU -Хоккеисты сборной России нанесли поражение национальной команде Чехии в матче заключительного тура шведского этапа Евротура.

Поединок, прошедший в Стокгольме, завершился со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) в пользу россиян. Дубль на счету Андрея Кузьменко, еще одну шайбу забросил Александр Кадейкин. За чехов, которые выиграли этап досрочно, отличился Томаш Зогорна.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию встречи.

Ранее национальная команда России в серии буллитов победила Финляндию в вынесенном в Ярославль матче - 3:2. Накануне россияне проиграли Швеции - 2:4.

Сборная России продолжает лидировать в общем зачете Еврохоккейтура.

Теги: хоккей, Еврохоккейтур

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