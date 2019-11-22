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World Athletics приостановила процесс восстановления членства ВФЛА

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Восстановление полноценного членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций приостановлен, заявил глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен на пресс-конференции в пятницу в Монако.

"Думаю, вы все видели пресс-релиз Независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit вчера. Это обсуждалось вчера и сегодня (...) Совету предложено приостановить процесс восстановления Российской федерации", - сказал Андерсен.

Членство ВФЛА в World Athletics (прежнее название International Association of Athletics Federations; IAAF) приостановлено с ноября 2015 года на фоне допингового скандала. Российские легкоатлеты могут участвовать в международных стартах только в нейтральном статусе. Разрешение на выступление в нейтральном статусе выдает World Athletics.

Накануне независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit опубликовал пресс-релиз, в котором сообщалось о временном отстранении президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, а также исполнительного директора федерации Александра Паркина. ВФЛА обвиняют в серьезных нарушениях антидопинговых правил, включая отказ сотрудничать со следствием и воспрепятствование расследованию.

World Athletics ВФЛА Руне Андерсен

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