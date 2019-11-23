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Ганус назвал ожидаемой рекомендацию исполкому WADA в отношении РУСАДА

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Гендиректор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус не удивлен решением Комитета по соответствию, который рекомендовал исполкому Всемирного антидопингового агентства (WADA) признать РУСАДА не соответствующим кодексу антидопинга.

"Все, в соответствии с юридической логикой, так и должно было быть. РУСАДА лишено соответствия, так как выданное в сентябре 2018 года соответствие было обусловленным, для поддержания которого надо было выполнить два требования, формально они были выполнены, но качественно - нет", - сказал он "Интерфаксу" в субботу.

СпортКомитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексуКомитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексуЧитать подробнее

"Надо ждать решение исполкома WADA 9 декабря, где будет говориться о мерах, которые нужно будет предпринять, и что надо будет делать", - добавил Ганус.

Он подчеркнул, что WADA не имеет претензий непосредственно к РУСАДА.

"Речь не идет о качестве работы РУСАДА, оно - одно из лучших, это, кстати, признает WADA", - заявил глава Российского антидопингового агентства.

"Вопрос в том, что это исключительно техническое решение... не были выполнены условия, выполнение которых не зависело от нас", - подчеркнул он.

Ганус отметил, что его не будет на заседании исполкома WADA 9 декабря. "Я не буду там присутствовать, работы и тут хватает. Будет решение, нам объяснят, что делать", - сказал глава агентства.

Ранее сообщалось, что Комитет по соответствию WADA рекомендует исполнительному комитету WADA признать РУСАДА не соответствующим стандартам антидопингового кодекса.

Юрий Ганус РУСАДА WADA

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