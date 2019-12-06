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Борзаковский покинул пост вице-президента ВФЛА

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский оставил пост вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВФЛА.

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"Он действительно написал сегодня заявление на имя Тарасенко (и.о. президента ВФЛА). Заявление было принято", - заявил собеседник агентства.

"После получения заявления этот вопрос уже внесен в повестку заседания президиума, заседание которого состоится 11 декабря", - добавил он.

В конце ноября независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, а также исполнительного директора федерации Александра Паркина. Они были обвинены в нежелании сотрудничать при расследовании нарушения антидопинговых правил прыгуном в высоту Даниилом Лысенко, а также в фальсификации документов.

Лысенко в августе 2018 года был отстранен Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ) за нарушение антидопинговых правил. В частности, он трижды не указал место своего пребывания для прохождения допинг-контроля.

Временное отстранение было также наложено на члена правления ВФЛА и президента федерации легкой атлетики Московской области Артура Карамяна, старшего администратора Елену Орлову, антидопингового координатора ВФЛА Елену Иконникову, Лысенко и его тренера Евгения Загорулько.

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23 ноября на внеочередном заседании исполкома ВФЛА Шляхтин снял с себя полномочия, исполняющим обязанности стала глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко.

25 ноября Олимпийский комитет России заявил о необходимости проведения реформы ВФЛА.

27 ноября министр спорта Павел Колобков заявил, что ВФЛА должна предоставить Минспорту "дорожную карту" по выходу из сложившегося кризиса и провести выборы нового руководства. В противном случае, ВФЛА может быть лишена аккредитации Минспорта. 6 декабря стало известно, что ВФЛА ее предоставила.

легкая атлетика ВФЛА

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