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Ганус назвал признание вины ВФЛА в "деле Лысенко" закономерным шагом

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поддержал решение министерства спорта РФ восстановить государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"Минспорта сделало логичный и целесообразный шаг - восстановила госаккредитацию ВФЛА в связи с избранием нового президента и президиума. Фактически, это новая команда, которая будет заниматься восстановлением и развитием легкой атлетики в стране, и оснований для того, чтобы не продлевать аккредитацию, не было. Я поддерживают это решение министра", - сказал Ганус "Интерфаксу".

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Накануне сообщалось, что Комиссия по государственной аккредитации спортивных федераций на заседании в понедельник приняла решение восстановить госаккредитацию ВФЛА, приостановленную 31 января.

Новый президент ВФЛА Евгений Юрченко на пресс-конференции в понедельник заявил, что претензии международной ассоциации легкой атлетики (World Athletics) по "делу Лысенко" "правомерны". Как сообщалось позднее в понедельник, ВФЛА направило соответствующее письмо на имя президента World Athletics Себастьяна Коэ.

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"Что касается признания вины по "делу Лысенко", то это действие нового президента закономерное и правильное", - прокомментировал гендиректор РУСАДА "Интерфаксу" решение Юрченко.

"Вопрос в том, были ли эти нарушения связаны с фальсификацией или нет? Если были доводы в пользу ВФЛА, то надо было их приводить раньше, чего сделано не было. Таким образом, все прошлое руководство федерации ушло из-за обвинений, которые были предъявлены не к отдельным лицам, а ко всей федерации. Поэтому этот поступок был тоже верным, ведь от нас ждут не слов, а действий", - добавил Ганус.

В конце ноября 2019 года независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, а также исполнительного директора федерации Александра Паркина за нежелание сотрудничать в расследовании нарушения антидопинговых правил прыгуном в высоту Даниилом Лысенко, а также фальсификацию документов.

Лысенко в августе 2018 года был отстранен Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ) за нарушение антидопинговых правил. В частности, он трижды не указал место пребывания для прохождения допинг-контроля.

ВФЛА РУСАДА Юрий Ганус

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