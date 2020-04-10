Футболисты "Локомотива" согласились на сокращение зарплат

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Игроки московского футбольного клуба "Локомотив" договорились о снижении зарплат в условиях пандемии коронавируса, сообщил главный тренер команды Юрий Семин.

"Отлично, что договорились. Это замечательно. Что касается моей зарплаты, я часть команды и полностью поддерживаю все договоренности, которые есть у игроков", - приводит слова Семина "Чемпионат".

Главный тренер не уточнил, на сколько именно сокращается зарплата у него и игроков.

Ранее СМИ сообщали о том, что футболисты "Локомотива" отказались пойти на уступки, выступив против сокращения зарплат.

Из-за паузы в футбольном сезоне, вызванной угрозой развития коронавируса, многие клубы понесли многомиллионные потери. В России ситуация обострилась и падением курса рубля. В результате этого клубам пришлось пойти на переговоры с игроками на предмет временного сокращения зарплат.