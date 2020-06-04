ХК ЦСКА продлил контракт с главным тренером Никитиным на три года

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Московский хоккейный клуб ЦСКА объявил о подписании нового соглашения с главным тренером команды Игорем Никитиным и его помощниками.

"Хоккейный клуб ЦСКА достиг договоренности с действующим тренерским штабом, сформированным в чемпионском сезоне 2018/2019", - говорится в сообщении пресс-службы ХК.

Новое соглашение с Никитиным, старшим тренером Дмитрием Юшкевичем, тренерами Равилем Якубовым, Евгением Корешковым, тренером вратарей Сергеем Наумовым и тренером по физической подготовке Дмитрием Пирожковым рассчитано на три ближайших сезона.

Под руководством этих специалистов ЦСКА впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина, а также вновь стал чемпионом России в сезоне-2018/19.

В сезоне-2019/20 ЦСКА финишировал на первом месте в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, в первом раунде плей-офф прошел нижегородское "Торпедо". После этого КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса. Победителей не определили.