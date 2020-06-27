"Динамо" сыграет против ЦСКА основным составом без заразившихся СOVID-19 футболистов

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Московскому "Динамо", три игрока которого ранее заразились СOVID-19, Роспотребнадзор разрешил выйти на матч 25-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги основным составом, сообщает в субботу пресс-служба клуба.

"ФК "Динамо-Москва" получил уведомление от управления Роспотребнадзора по Московской области о том, что игроки команды, которые в период с 20 по 26 июня на регулярной основе сдавали тесты на коронавирус с отрицательными результатами, могут принять участие в сегодняшнем матче против ПФК ЦСКА", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в клубе, основной состав команды в течение последней недели оставался на карантине, не покидая территорию ВТБ УТБ "Новогорск-Динамо", и ежедневно проходил тестирования на COVID-19.

Матч состоится в субботу и начнется в 19:00 по московскому времени.

Три футболиста "Динамо", у которых был ранее выявлен коронавирус - Клинтон Н'Жи, Себастиан Шиманьски и Шарль Каборе - по-прежнему находятся на самоизоляции.

По причине выявления коронавируса у игроков "Динамо" не был сыгран матч против "Краснодара", который должен был состояться 21 июня в Краснодаре. Игра была перенесена на резервную дату - 19 июля.