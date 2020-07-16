Россия вновь сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Сборная России по-прежнему занимает 38-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), июльская версия которого обнародована в четверг.

Во главе рейтинга осталась сборная Бельгии, а вслед за ней, как и в предыдущих версиях, в том же порядке находятся Франция, Бразилия, Англия, Уругвай, Хорватия, Португалия, Испания, Аргентина, Колумбия.

Из-за пандемии коронавируса, вызвавшего паузу в проведении соревнований с участием сборных, рейтинг с весны практически не претерпевает изменений.

На 38-й строчке сборная России располагается еще с ноября 2019 года, когда она поднялась на десять позицией. С активаций нового формата составления рейтинга, теперь он обновляется не каждый месяц, а реже.

Ближайшие матчи сборная России проведет осенью. Это будут игры в рамках Лиги наций УЕФА, а также товарищеские встречи.