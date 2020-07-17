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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:49

Максим Шалунов продлил контракт с ХК ЦСКА

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Нападающий московского хоккейного клуба ЦСКА Максим Шалунов подписал новый контракт с ХК.

"Нападающий заключил новое соглашение с армейцами на один сезон", - говорится в сообщении пресс-службы армейского клуба.

Шалунов выступает в составе ЦСКА с сезона-2017/18. Здесь он выиграл Кубок Гагарина и дважды стал чемпионом России.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2019/20 он набрал 25 (14+11 по системе "гол+пас") очков в 54 матчах регулярного чемпионата и 2 (1+1) балла во всех четырех матчах плей-офф. Сезон в КХЛ из-за пандемии коронавируса был досрочно завершен после того, как прошла первая стадия плей-офф.

хоккей КХЛ

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