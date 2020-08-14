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"Спартак" обыграл "Ахмат" в РПЛ

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" обыграли грозненский "Ахмат" в домашнем матче второго тура Тинькофф Российской премьер-лиги.

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Результат встречи, прошедшей в Москве - 2:0. На 51-й минуте счет открыл Йордан Ларссон, реализовав пенальти, на 69-й минуте встречи нападающий Эсекиель Понсе удвоил преимущество.

"Спартак" одержал первую победу в чемпионате после скандального матча первого тура против "Сочи" (2:2). По ходу поединка москвичи вели со счетом 2:0, однако, главный судья назначил два пенальти и "красно-белые" упустили победу. После игры владелец клуба Леонид Федун заявил журналистам о готовности снять команду с турнира. В среду он заявил, что не будет снимать команду, и анонсировал "изменения в судейской системе".

В следующем туре "Спартак" 19 августа встретится на выезде с "Уфой", "Ахмат" сыграет дома с волгоградским "Ротором".

Футбол Российская премьер-лига РПЛ ФК Спартак ФК Ахмат

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