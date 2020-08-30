Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:46

Футболист Головин получил травму в матче чемпионата Франции

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин, вызванный сборную России, получил травму в матче чемпионата Франции, сообщает твиттер клуба.

Головин был заменен в матче 2-го тура против "Метца". 24-летний футболист покинул поле уже на 15-й минуте.

Ранее был обнародован состав национальной команды на первые матчи Лиги наций.

Первый матч российская сборная проведет 3 сентября в Москве против команды Сербии. 6 сентября команда сыграет в гостях со сборной Венгрии.

футбол Александр Головин

Новости по теме

Новости

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии "Формулы-1"

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии "Формулы-1"

Индия вместе с Россией стала чемпионом шахматной Олимпиады после апелляции

Россия победила США в полуфинале шахматной Олимпиады ФИДЕ

Что случилось этой ночью: суббота, 29 августа

Алексей Миранчук перейдет в "Аталанту"

Алексей Миранчук перейдет в "Аталанту"
Допинг в российском спорте

Гендиректор РУСАДА Ганус уволен

Гендиректор РУСАДА Ганус уволен

Арбитр Москалев назначен на матч "Локомотив" - "Зенит"

Сборная России по художественной гимнастике не выступит на ЧЕ в Киеве

Баскетболисты НБА отказались играть в знак протеста против стрельбы в афроамериканца

РФС представил комплект формы сборной России на Евро-2020

РФС представил комплект формы сборной России на Евро-2020
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');