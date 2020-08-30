Футболист Головин получил травму в матче чемпионата Франции

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин, вызванный сборную России, получил травму в матче чемпионата Франции, сообщает твиттер клуба.

Головин был заменен в матче 2-го тура против "Метца". 24-летний футболист покинул поле уже на 15-й минуте.

Ранее был обнародован состав национальной команды на первые матчи Лиги наций.

Первый матч российская сборная проведет 3 сентября в Москве против команды Сербии. 6 сентября команда сыграет в гостях со сборной Венгрии.