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Футболист "Спартака" Соболев выбыл из строя до конца года

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Александр Соболев в Италии перенес операцию на колене.

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"Сегодня в Риме Александру Соболеву проведена операция на коленном суставе", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

"Ждем возвращения Саши в общую группу во время зимних сборов и желаем скорейшего выздоровления!" – говорится в сообщении.

Ранее гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов заявлял, что перед ноябрьскими матчами сборной России у Соболева уже имелись проблемы с коленным суставом. По словам Газизова, клуб отправлял медицинские показатели игрока в штаб национальной команды. Однако футболист все же был привлечен в состав сборной на подготовку к матчам.

В ноябре сборная России провела три матча – товарищеский с Молдавией (0:0) и игры Лиги наций с Турцией (2:3) и Сербией (0:5). Соболев сыграл лишь против Молдавии, выйдя на замену во втором тайме.

футбол ФК Спартак

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