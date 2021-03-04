Рудковская нашла позитив в уходе Косторной от Плющенко к Тутберидзе

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона в фигурном катании Евгения Плющенко, не видит трагедии в том, что Алена Косторная решила вернуться к тренерской группе Этери Тутберидзе.

"В переходе в другую команду я не вижу проблем. У нас с Евгением есть некое облегчение. Так как переживать за ее здоровье постоянно, тоже мало приятного", - приводит слова Рудковской "Спорт-Экспресс".

О желании Косторной вернуться к Тутберидзе сообщалось накануне.

"Я считаю, что все стало на свои места, потому что тренироваться и восстанавливаться одновременно - невозможно. Возможно, в следующие разы, когда будем набрать спортсменов, я буду рекомендовать Евгению брать справки о состоянии здоровья, а также документы про обязанности не только тренера, но и спортсмена", - отметила Рудковская.

"Для Алены мы очень много сделали добра. Думаю, она этого никогда не забудет", - считает она.

"Алена пришла к нам не в самой лучшей форме, у нее, к сожалению, есть проблемы со здоровьем и их невозможно решить было быстро, плюс коронавирус и осложнение. Мой муж предлагал ей пропустить этот сезон, заняться здоровьем, но Алена продолжала рваться в бой", - рассказывает Рудковская.

"Косторная — классная девчонка, отличная спортсменка и очень сильная фигуристка, но для тренировок необходимо иметь здоровье, с которым у нее есть проблемы. Вообще, за полгода тренировок Алена работала только 4 месяца. Два месяца забрала болезнь, поэтому делать какие-то выводы рано", отметила она, пожелав Косторной "выздоровления, восстановления и скорейшего набора формы".

Чемпионка Европы по фигурному катанию среди одиночниц Алена Косторная покинула группу Тутберидзе летом 2020 года. Прекращение сотрудничества тренер объяснила условиями, которые поставила перед ней фигуристка.

В декабре 2019 года сообщалось о конфликте между Тутберидзе и Плющенко. Так, Тутберидзе обвинила Плющенко в попытках переманить к себе ее подопечную, олимпийскую чемпионку Алину Загитову. В ответ Плющенко отметил, что Тутберидзе сама переманивает к себе уже сложившихся фигуристов.