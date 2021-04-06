Широков усомнился в правильности назначения Гончаренко наставником "Краснодара"

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Бывший футболист "Краснодара" Роман Широков считает, что команда вряд ли будет прогрессировать с новым главным тренером Виктором Гончаренко.

"Ожиданий никаких нет. Для "Краснодара" это топтание на месте. На контрасте сейчас будет чуть лучше, наверное, а дальше я не думаю, что кардинально что-то поменяется", - приводит слова Широкова "Чемпионат".

"Что, ЦСКА (бывший клуб Гончаренко – ИФ) кардинально лучше играет, чем "Краснодар"? Поменяли шило на мыло. Они же говорят, что в "Краснодаре" игроки хуже, чем в ЦСКА. С чего вдруг Гончаренко их поднимет на другой уровень? ЦСКА разве прогрессировал три последних года? От этого я и отталкиваюсь, что, скорее всего, будет топтание на месте", - сказал Широков.

"Но посмотреть будет интересно, - добавил при этом он. - Как будет на самом деле, не знаю".

О назначении Гончаренко главным тренером "Краснодара" сообщалось во вторник. В этой должности белорусский специалист, недавно покинувший московский ЦСКА, сменил Мурада Мусаева. Тот ушел в отставку после очередного крупного поражения команды.