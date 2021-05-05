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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:50

"Зенит" проиграл "Барселоне" и не смог выйти в Финал четырех Евролиги

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Баскетбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) потерпел поражение от "Барселоны" (Испания) в последнем матче четвертьфинальной серии Евролиги.

Игра, проходившая на площадке испанской команды, завершилась с результатом 79:53 (23:14, 20:16, 14:9, 22:14). Наиболее результативным игроком матча стал игрок "Барселоны" Кори Хиггинс, набравший 15 очков.

Счет в серии до трех побед - 3:2 в пользу "Барселоны".

"Барселона" в 1/2 финала встретится с итальянской командой "Олимпия Милан", которая со счетом 3:2 в своей серии обыграла немецкую "Баварию".

В текущем сезоне Евролиги "Зенит" занял 8-е место в регулярном чемпионате. "Барселона" выиграла "регулярку".

В Финал четырех ранее вышел московский ЦСКА, который в своем полуфинале встретится с турецким "Анадолу Эфес".

Действующим победителем Евролиги является ЦСКА, он выиграл ее в сезоне-2018/19. Предыдущий сезон-2019/20 завершился досрочно из-за пандемии коронавируса.

Финал четырех пройдет в немецком Кельне 28 и 30 мая.

Зенит баскетбол

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