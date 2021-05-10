Российские керлингистки завоевали серебро на чемпионате мира в Калгари

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Женская сборная России по керлингу на чемпионате мира в Калгари (Канада) в финале проиграла команде Швейцарии.

Результат поединка - 4:2 в пользу сборной Швейцарии. Ранее в матче за "бронзу" США нанесли поражение Швеции - 9:5.

За Россию на ЧМ-2021 выступили Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Женский чемпионат мира стартовал 30 апреля. На первом этапе сборная России одержала 11 побед и уступила в двух матчах. Со второго места в турнирной таблице россиянки вышли в полуфинал, где победили олимпийских чемпионок из Швеции (8:7).

Россиянки также являются вице-чемпионками мира 2017 года. Кроме этого, национальная команда четыре раза становилась бронзовыми призерами чемпионатов мира.

Сборная России на турнире выступала под именем и под флагом Федерации керлинга России (RCF).

В рамках турнира российские спортсменки завоевали путевку на Олимпийские зимние игры 2022 года в Пекине.