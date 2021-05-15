Рублев не смог выйти в полуфинал теннисного турнира в Риме

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев уступил итальянцу Лоренцо Сонего в четвертьфинальном матче теннисного турнира Masters ATP, который проходит в Риме.

Рублев, занимающий седьмую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), уступил Сонего (33-я строчка) со счетом 3:6, 6:4, 6:3.

Встреча была перенесена с 14 мая из-за непогоды.

В полуфинале Сонего сыграет с лидером рейтинга ATP сербом Новаком Джоковичем.

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP. Призовой фонд соревнований в Риме составляет 2 млн евро.