Тренерский штаб сборной России вызвал 21 гандболистку для подготовки к ОИ

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Женская сборная России по гандболу начнет подготовку к участию в токийской Олимпиаде 14 июня.

Как сообщает пресс-служба Федерации гандбола России, первый тренировочный сбор пройдет в Сочи до 26 июня. На этот сбор приглашена 21 гандболистка.

Вратари: Виктория Калинина ("Ростов-Дон"), Анастасия Лагина ("Лада"), Анна Седойкина (ЦСКА).

Левые крайние: Полина Горшкова (ЦСКА), Полина Кузнецова ("Ростов-Дон"), Дарья Самохина ("Астраханочка).

Правые крайние: Юлия Манагарова ("Ростов-Дон"), Ольга Фомина ("Лада").

Линейные: Анастасия Илларионова (ЦСКА), Ксения Макеева, Анна Сень (обе – "Ростов-Дон").

Правые полусредние: Анна Вяхирева ("Ростов-Дон"), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА), Ольга Щербак ("Лада").

Левые полусредние: Владлена Бобровникова ("Ростов-Дон"), Полина Ведехина, Елена Михайличенко (обе – ЦСКА), Вероника Никитина ("Лада").

Разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина (обе – ЦСКА), Валерия Кирдяшева ("Лада").

На Олимпиаду в Японию в составе команды отправятся 15 игроков. На каждый матч олимпийского гандбольного турнира можно будет заявить 14 гандболисток.

Женская сборная России является действующим олимпийским чемпионом.