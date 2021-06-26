Шубенков получил нейтральный статус для участия в международных стартах

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Международная легкоатлетическая ассоциаций одобрила 61 заявку от российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса на 2021 год, сообщает пресс-служба World Athletics.

Среди россиян, получивших нейтральный статус, чемпион мира в беге с барьерами 2015 года Сергей Шубенков. Ранее Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган (Athletics Integrity Unit) снял с Шубенкова обвинения в нарушении антидопинговых правил.

В общей сложности на нейтральный статус претендовали 123 российских спортсменов. Пять заявок были отклонены.

В Олимпийских играх в Токио смогут принять участие только десять россиян, имеющих статус нейтрального спортсмена. Выбор десяти легкоатлетов сделает Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), приоритет будет отдан спортсменам, входящих в Международный пул тестирования.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала и после публикации отчета комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Паунда.