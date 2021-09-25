Утреннюю субботнюю гонку "Формулы-2" в Сочи отменили из-за непогоды

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Организаторы "Формулы-2" отменили гонку, назначенную на утро субботы.

"Старт заезда Формулы-2 отложен на неопределенное время. В Сочи идет сильный дождь", - сообщили они.

Планируется провести гонку в субботу во второй половине дня.

Ранее МЧС России распространило штормовое предупреждение о непогоде в Сочи, которая с залповыми дождями и сильным ветром продлится до 26 сентября.

"Из-за сложных метеоусловий старт гоночных программ на паузе. Пока организаторы и представители FIA мониторят обстановку, после чего будет принято решение о дальнейшем возобновлении соревновательной части", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АНО "РОСГОНКИ".