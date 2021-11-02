"Металлург" по буллитам одержал победу над СКА в матче лидеров конференций КХЛ

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА во вторник уступили соперникам из магнитогорского "Металлурга" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила в Санкт-Петербурге в присутствии 3 тыс. 648 зрителей и завершилась поражением хозяев 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1).

В составе армейцев дублем отметился Андрей Кузьменко (22-я и 41-я минуты). У "Металлурга" отличились Павел Акользин (29) и Никита Коростелев (53). Овертайм победителя не выявил. В ходе серии буллитов решающую исход поединка шайбу вновь забросил Коростелев.

"Металлург" таким образом продлевает свою победную серию до семи матчей и укрепляет лидерство в Восточной конференции КХЛ, заработав 46 очков за 25 игр.

СКА проигрывает первый раз за последние пять поединков и также остается лидером, но на Западе, имея при этом в активе 38 баллов за 25 встреч.