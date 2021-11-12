В федерации назвали характер травмы российской фигуристки Усачевой

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Травма, полученная фигуристкой Дарьей Усачевой, не должна повлиять на ее дальнейшую карьеру, говорится в заявлении Федерации фигурного катания на коньках России.

"Во время выполнения прыжкового элемента у спортсменки произошел отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости, что, к сожалению, является достаточно распространенным случаем в спортивной мировой практике и характерно для спортсменов в возрасте 13 - 17 лет", - говорится в сообщении.

Россиянка получила травму на разминке в ходе японского этапа серии Гран-при.

"Эта травма требует не очень продолжительного лечения, реабилитации. В 99 процентах случаев спортсмен возвращается к нормальной спортивной деятельности", - говорится в тексте заявления.

Для 15-летней спортсменки, претендующей на участие в Играх-2022 в Пекине, нынешний сезон – дебютный на взрослом уровне.