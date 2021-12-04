"Спартак" потерпел третье поражение подряд в КХЛ, уступив "Трактору"

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уступил челябинскому "Трактору".

Встреча, состоявшаяся в Челябинске в субботу, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). В составе победителей голы забили Томаш Гика (1 мин), Алексей Бывальцев (29), Виталий Абрамов (52) и Теэму Пулккинен (55). За "красно-белых" отличился Эмиль Петтерссон (59).

"Спартак", который борется за попадание в зону плей-офф, находится на 8-ом месте в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 39 очков. "Трактор" на "Востоке" занимает второе место с 55 очками, отставая от "Металлурга" на два балла.

Ранее московское "Динамо" обыграло в Уфе "Салават Юлаева" - 4:0 (2:0, 2:0, 0:0). Шайбы забросили Андрей Сергеев (17), Антон Белов (19) и Станислав Галиев (26, 32).

"Динамовцы" набрали 50 очков и поднялись на первое место в Западной конференции, сместив "Йокерит". "Салават Юлаев" имеет в активе 45 баллов и на "Востоке" занимает четвертую позицию.