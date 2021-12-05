Сборная России по лыжам финишировала второй в мужской эстафете на этапе КМ

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Сборная Норвегии по лыжным гонкам стала победителем мужской эстафеты 4х7,5 км на этапе Кубка мира в Лиллехамере.

Норвежская команда, в составе которой выступили Эрик Вальнес, Эмиль Иверсен, Симен Крюгер, Йоханнес Клебо, преодолела дистанцию за 1 час 14 минут 58,7 секунды.

Борьба на финише развернулась между двумя норвежскими и двумя российскими сборными. Российская команда, в которой выступили Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев, Сергей Устюгов, заняла второе место, отстав от победителей на 0,2 секунды.

Третье место занял еще один норвежский квартет – Пол Голберг, Мартин Нюэнгет, Ханс Холунд, Харальд Амундсен. Отставание – 1,2 секунды.

Россияне Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Иван Якимушкин с отставанием в 1,4 секунды финишировали четвертыми.